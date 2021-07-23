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«Зоопарк отдыхает»: мать Королевой показала веселую встречу с экс-студентами

Юлия Курганова

Общество
«Зоопарк отдыхает»: мать Королевой показала веселую встречу с экс-студентами
Фото: Youtube / Алла Крутая PRO

Мать певицы Наташи Королевой, заслуженная артистка Украины Людмила Порывай в национальном украинском костюме весело отметила встречу с бывшими студентами через 30 лет после выпуска. Порывай много лет работала преподавателем.

75-летняя мать артистки обладает задорным характером и отсутствием комплексов. На встречу она пришла в коротком платье, которое едва прикрывало ее стройные ноги. Все гости мероприятия были в нарядах с национальным украинским орнаментом.

Порывай, вспомнив о прошлом руководителя хора, дирижировала для бывших студентов во время исполнения. Кульминацией вечера, стало то, что мать певицы оседлала свинью, правда не настоящую.

Видео, снятое во время веселого мероприятия, экс-преподаватель опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

— Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты — гордость Украины! — подписала ролик Порывай.

Некоторые фолловеры указали на то, что Порывай в таком почтенном возрасте ведет себя неподобающе.

«Сколько можно шута горохового корчить, все-таки уже 75 лет исполнилось»; «Комикс «Порывай» продолжается…Может уже хватит, а? Тошнотики!»; «Зоопарк отдыхает», — прокомментировали видео подписчики.

Многие поразились, на сколько весело женщина проводит свободное время. Фолловеры заметили, что мать Королевой всегда устраивает вокруг себя праздник и дарит заряд позитива всем окружающим. Также фолловеры отметили, что для своих лет артистка отлично выглядит.

«Где «мама Люда» — там всегда праздник»; «Какие ножки, Людмила Ивановна!»; «Вы моложе студентов выглядите», — написали пользователи.

Людмила Порывай продолжительное время преподавала вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств. Там же она была доцентом кафедры фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства. Мать Королевой уже давно на пенсии. Она вместе со своим вторым супругом бизнесменом Игорем Эльпериным живет в Соединенных Штатах.

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