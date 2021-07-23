Стало известно о состоянии потерявшей сознание на Олимпиаде лучницы Гомбоевой

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КРоссийская лучница Светлана Гомбоева чувствует себя хорошо после потери сознания на Олимпийских играх. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказала другая спортсменка из сборной России Ксения Перова.

По ее словам, медики осмотрели Гомбоеву и дали ей попить воды. По мнению врачей, у спортсменки случился тепловой удар, ей просто нужно побыть дома и отоспаться.

К настоящему моменту ее уже отпустили из дома.

— Сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю, — приводит слова Перовой Telegram-канал Олимпийского комитета РФ.

Накануне «ВМ» писала, что российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка потеряла сознание.

— Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре, — рассказал тренер российской команды по стрельбе из лука, Станислав Попов.

Соревнования проходили утром по токийскому времени, температура воздуха превышала плюс 30 градусов.