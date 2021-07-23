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Российская лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российская лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио
Фото: youtube.com

Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил в пятницу, 23 июля, Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Спортсменка потеряла сознание.

— Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота, — рассказал тренер российской команды по стрельбе из лука, Станислав Попов.

Соревнования проходят утром по токийскому времени, температура воздуха превышает плюс 30 градусов.

Видео: Telegram-канал Олимпийского комитета России

Эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой» оценили замену российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020. Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступят не под флагом нашей страны. Вместо этого будет флаг Олимпийского комитета России. Привычного гимна тоже никто не услышит. Его заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

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