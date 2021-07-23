Более 30 школьников из Москвы выиграли всероссийский конкурс «Большая перемена»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», который завершился в лагере «Артек», стали 35 московских школьников. В сентябре они отправятся в путешествие на поезде «Большой перемены» из столицы во Владивосток. В пути они примут участие в образовательной и развлекательной программах.

Всего в финале конкурса участвовали свыше 650 школьников пятых–седьмых классов из всех регионов России.

Для победы участники должны были спроектировать школу будущего в формате форсайт-сессии. Команда, в которую вошли ученики образовательного учреждения № 1080, к примеру, представила комиссии проект, помогающий привлечь детей к волонтерской деятельности с самых ранних лет.

В общей сложности в конкурсе было представлено 12 направлений: «Твори!», «Меняй мир вокруг!», «Создавай будущее!» и другие.

Кроме финального этапа состязания, для участников были подготовлены мероприятия образовательного характера.

По традиции с финалистами конкурса пообщался президент России Владимир Путин. Встреча проходила в формате онлайн-конференции. В ней были задействованы ученики из 66 российских регионов.

Кроме того, финалисты пообщались с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Он рассказал, что после завершения конкурсной программы все ученики могут вступить в группу, в которой партнеры мероприятия будут проводить тематические конкурсы и соревнования, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

30 июня сообщалось, что московские школьники завоевали девять наград на олимпиаде по робототехнике. Москву на конкурсе представляли 29 команд. Столичные школьники завоевали первые места в творческой категории, а также в футболе роботов и открытом конкурсе творческих проектов. Победители — ученики школ № 548 «Царицыно», № 218 и 444, № 1502 «Энергия», университетского лицея № 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ и Бауманской инженерной школы № 1580.