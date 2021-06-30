Московские школьники завоевали девять наград на олимпиаде по робототехнике

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Ученики московских школ получили девять наград в финале Всероссийской робототехнической олимпиады, которая проходила в онлайн-формате с 24 по 26 июня. Соревнование включало шесть категорий, за победу в которых боролись 280 команд из 40 регионов России, а также гостевые команды из Румынии.

Москву на олимпиаде по робототехнике представляли 29 команд. Столичные школьники завоевали первые места в творческой категории, а также в футболе роботов и открытом конкурсе творческих проектов. Победители — ученики школ № 548 «Царицыно», № 218, 444, 1502 «Энергия», университетского лицея № 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ и Бауманской инженерной школы № 1580.

Также школьники из Москвы заняли два вторых места и четыре третьих. Это позволило ребятам занять первое место в неофициальном командном зачете. Вторую и третью строчки в общем зачете заняли ученики из Тюменской области и Приморского края.

Во Всероссийской робототехнической олимпиаде принимают участие команды, состоящие из школьников и студентов. Ребята соревнуются в программировании интеллектуальных робототехнических систем. Успешное выступление на российской олимпиаде позволяет ученикам принять участие во Всемирной олимпиаде роботов. В этом году она пройдет онлайн с 18 по 21 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщилось, что два москвича выиграли золотые медали на пятой Европейской физической олимпиаде. Всего Россию представляли пять участников, еще трое завоевали серебряные награды.