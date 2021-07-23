Россияне стали покупать больше кнопочных телефонов

Фото: Pixabay

Продажи кнопочных смартфонов в России за первое полугодие по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 6,7 процента, хотя до этого постоянно снижались. При этом в денежном выражении компании получили на 18,8 процента больше из-за роста стоимости таких телефонов на фоне дорожающей логистики и небольшого дефицита продукции. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали представители крупнейших ретейлеров.

За первые шесть месяцев 2021 года в стране продали 3,1 миллиона кнопочных телефонов на сумму 4,5 миллиарда рублей. Средняя цена кнопочных телефонов увеличилась на 11 процентов и составляет 1,45 тысячи рублей. Во втором квартале продажи выросли на 26 процентов, а в денежном эквиваленте — на 36 процентов.

Отмечается, что спрос на кнопочные телефоны вырос из-за их удобства на удаленной работе. Их используют вместо стационарных устройств. Кроме того, такие телефоны значительно безопаснее смартфонов в плане кибермошенничества и прослушки, так как не имеют некоторых функций, в которых можно найти уязвимость.

По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, из-за дефицита поставок и достаточно высокого спроса средняя цена на кнопочный телефон повысилась на 20–30 процентов, передает «Коммерсант».

Эксперт по кибербезопасности и руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «Вечерней Москве», почему стоит перейти на кнопочный телефон. По его словам, это повысит уровень безопасности, но не сможет полностью защитить от прослушки именно спецслужб. Но в случае с программами-шпионами, особенно когда речь идет о шпионаже членами семьи, это прекрасная защита.