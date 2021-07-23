Свыше 310 помещений арендовали у Москвы с помощью аукционов за полгода

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За первые шесть месяцев 2021 года Москва предложила на электронных торгах по аренде 313 нежилых помещений для бизнеса в 10 округах. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов составляет около 79,5 тысячи квадратных метров. Арендные платежи по реализованным помещениям в общей сложности составили почти 900 миллионов рублей.

— Большая часть объектов — 67 процентов, или 201 помещение — была реализована на торгах по льготной ставке для представителей малого и среднего предпринимательства, — уточнил заммэра.

В помещениях, арендованных у Москвы, предприниматели смогут разместить магазины, рестораны или любую другую коммерческую организацию.

Свыше 50 процентов реализованных объектов расположены в пяти столичных округах. 45 из них находятся на юго-западе Москвы, другие 39 — на юге, 27 в восточной части города, 25 на юго-востоке и оставшиеся 24 — на севере. Остальные 153 объекта были выставлены на аренду в Центральном округе, на западе, северо-западе и на северо-востоке. Средняя площадь помещений составила 254 «квадрата».

Руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в свою очередь отметил, что столичные предприниматели стали все чаще интересоваться участием в торгах Москвы.

Так, конкуренция на аренду выросла за полгода до 7,1 участника на один лот. На торгах для малых предпринимателей — до 9,6, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Помещение торгового назначения площадью более 500 квадратных метров, которое находится недалеко от парка «Сокольники», выставлено на аукцион. Объект находится в пешей доступности от станции метро «Белокаменная», нескольких детских садов, парков «Сокольники» и «Лосиный остров».