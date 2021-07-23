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Библиотека МЭШ подготовила материалы о жизни и победах Александра Невского

Илья Ашуров

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Библиотека МЭШ подготовила материалы о жизни и победах Александра Невского
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская электронная школа (МЭШ) подготовила материалы о жизни и победах Александра Невского. Школьники смогут узнать об особенностях военной стратегии полководца, о том, как он вел переговоры, и о многом другом.

Видеосюжет «Невская битва» расскажет о сражении русского войска со шведами, которое произошло в июле 1240 года. Слушателям расскажут, как Александру Невскому удалось заранее узнать о приближении врага.

Проверить свои знания о двух главных победах великого полководца школьники смогут, пройдя тест в интерактивном приложении «Невская битва и Ледовое побоище». Среди прочего учащимся предложат ответить на вопрос: какие победы одержало русское войско в XIII веке?

Совершить своего рода путешествие по древнерусским городам можно в приложении «Александр Невский». В нем школьникам предложат установить связь между городами Руси и событиями из жизни полководца.

— Пройдя интерактивную викторину, можно узнать, что означал обряд княжеского пострига Ярослава Всеволодовича, какое крылатое выражение появилось после знаменитого исторического фильма о полководце и кто из российских монархов учредил Императорский орден святого благоверного князя Александра Невского, — рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Также школьники смогут узнать секрет победы Александра Невского в битве на Чудском озере, которая произошла в 1242 году.

Эти и многие другие материалы на разные темы можно найти на портале сервиса МЭШ.

В этом месяце, для школьников столицы также подготовили подборку МЭШ по истории Курской битвы.

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