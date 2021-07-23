Два исторических здания в Таганском районе Москвы выставят на аукцион

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Андроньевская площадь, дом 4, строение 3 Карта всех событий

Москва сдаст в аренду на торгах два исторических помещения в Таганском районе. Этими объектами культурного наследия стали каретный сарай городской усадьбы Лепехиных и здание комплекса Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных. Арендаторы должны будут отреставрировать помещения в течении пяти лет. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Победители аукциона получат помещение в аренду на 49 лет. После реставрации в зданиях начнет действовать льготная арендная ставка — один рубль за квадратных метр ежегодно.

— За девять лет работы этой программы на городских торгах реализовано 32 памятника архитектуры: 20 из них уже отреставрированы, в остальных ведутся работы, — рассказал Ефимов.

По его словам, в августе 2021 года инвесторы арендуют два объекта культуры, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. Поучаствовать в аукционе смогут любые физ- или юрлица, в том числе и индивидуальные предприниматели.

Первый объект по адресу Андроньевская площадь, дом 4, строение 3, представляет собой одноэтажное здание, площадь которого составляет 171,4 «квадрата». Этот каретный сарай является самой старой частью усадьбы Лепехиных. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 июля, сам аукцион запланирован на 6 августа.

Второй объект по адресу Воронцовская улица, дом 19а, строение 2 — это здание главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных XVIII–XIX веков. Площадь объекта культуры составляет 1007,4 квадратных метра. Кампания по приему заявок по этому лоту продлится до 6 августа. Аукцион состоится 13 августа.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что начальный годовой размер арендной платы за каретный сарай составляет 1,97 миллиона рублей. Арендовать мануфактуру можно будет за 12,5 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Нежилое помещение площадью около 223 квадратных метров в здании торгового дома товарищества М. С. Кузнецова в Москве выставили на городские торги. Москвичам здание известно как Дом с Меркуриями или Дом фарфора. Оно считается объектом культурного наследия федерального значения и располагается по адресу улица Мясницкая, дом 8/2, строение 1. Начальная стоимость помещения составляет почти 55,5 миллиона рублей (примерно 243,7 тысячи рублей за «квадрат»). Аукцион пройдет 17 августа, подать заявку на него можно до 6 августа.