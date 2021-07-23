Попавших под камнепад в горах московских туристов эвакуировали вертолетом

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Спасательная бригада эвакуировала на вертолете трех московских туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

— Для работ был привлечен коммерческий вертолет фирмы «Хелей Экшен», — говорится в сообщении.

Борт доставил двух пострадавших на территорию горного лагеря «Чегем». Теперь туристы отправятся в Нальчик с помощью наземного транспорта.

Еще одного пострадавшего доставляют вертолетом сразу в Нальчик в настоящее время.

Уточняется, что в аэропорту города работает бригада медицины катастроф. Она будет доставлять пострадавшего в медицинское учреждение.

В работах задействованы 20 спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда «Лидер», передает РИА Новости.

В четверг, 22 июля, сообщалось, что восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии. Пострадали три человека. Детей в туристической группе не было. Спасателям удалось обнаружить попавших под камнепад людей.