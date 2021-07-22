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Восемь туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Анастасия Волоснова

Происшествия
Восемь туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
Фото: pixabay.com/ru

Три из восьми туристов, попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии, пострадали. Об этом сообщается в четверг, 22 июля, в Instagram-аккаунте Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

Инцидент произошел на горе Кору в Чегемском районе. Туристы попали под камнепад, трое из них пострадали. В настоящее время на место происшествия направились 20 спасателей. Детали произошедшего уточняются.

В МЧС уточнили, что группа туристов состояла из восьми человек. Пр этом спасатели смогут добраться до них в течение суток, пишет РИА новости.

При этом в Крыму устранили последствия подтоплений, в настоящее время отдыху туристов ничего не мешает. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб. В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней.

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