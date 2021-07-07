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Аксенов заявил о ликвидации последствий подтоплений в Крыму

Анастасия Волоснова

Общество
Аксенов заявил о ликвидации последствий подтоплений в Крыму
Фото: РИА Новости

В Крыму устранили последствия подтоплений, в настоящее время отдыху туристов ничего не мешает. Об этом в среду, 7 июля, рассказал, глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает, — отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что на данный момент успех курортного сезона в регионе зависит от соблюдения антиковидных мер. Аксенов уточнил, что ежедневно в Крыму вакцинируются 10–12 тысяч человек.

Ранее более 160 человек были эвакуированы из подтопленных сел в Крыму, а более 50 частных домов оказались подтоплены. Из-за осадков также вышли из берегов две реки. С пострадавшими провели работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Позже на территории Сочи, Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского и Славянского муниципалитетов объявили режим ЧС. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек.

В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь там выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, спасатели эвакуировали людей. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.

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