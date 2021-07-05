Более 160 человек эвакуировали из подтопленных сел в Крыму

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Более 160 граждан были эвакуированы из зоны подтоплений в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

— Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент проведена эвакуация 164 человек, из них 31 ребенок, — говорится в сообщении.

С пострадавшими также ведут работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Специалисты продолжают откачивать воду из частных домов, а также расчищать русла реки Бельбек от деревьев и песочного грунта.

В ведомстве добавили, что объекты ЖКХ и энергетики работают без перебоев.

Всего в ликвидации последствий подтоплений участвуют 234 человека и 62 единицы спецтехники. На место работ также прибыла группировка Донского спасательного центра в составе 44 человек и шести единиц техники.

Ранее сообщалось, что более 50 частных домов оказались подтоплены в Крыму из-за непогоды. Из-за осадков также вышли из берегов две реки.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 4 и 5 июля. Сильные дожди начались в центральных, восточных, южных и западных районах полуострова, ожидается до 50 миллиметров осадков и сход селевых потоков.

В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь там выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, спасатели эвакуировали людей. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.