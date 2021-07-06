Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани из-за подтопления после сильных ливней. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что ЧС объявили на территории Сочи, Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского и Славянского муниципалитетов.

— Проводится непрерывный мониторинг уровней рек, — отметили в оперштабе.

По данным на утро вторника, на Кубани затопило 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Из-за этого пришлось эвакуировать 136 человек. Причем 64 из них отправили в пункты временного размещения.

Ранее более 160 человек эвакуировали из подтопленных сел в Крыму. С пострадавшими также провели работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.