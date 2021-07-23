Евгений Маргулис рассказал, почему расстался с «Машиной времени»

Фото: пресс-служба программы «Личные связи»

Известный рок-музыкант, бывший участник культовых коллективов «Машина времени» и «Воскресение», вспомнил в проекте «Личные связи» медиаменеджера и журналиста Юрия Костина, с чего начинались его знаменитые квартирники и что стало причиной его расставания с командой Макаревича.

На самом деле, утверждает Евгений Маргулис, с «Машиной времени» он распрощался просто потому, что ему стало скучно. «На группе можно ставить крест, когда команда начинает называться по имени исполнителя и дальше команда, – заявил он Юрию Костину. – Мик Джаггер и группа Rolling Stones, Джон Леннон и группа The Beatles… Вот ты видишь это название, и для тебя это умирает. Так явно это было уже в 94-м году. Мы собрали «Воскресение», поиграли там какое-то количество времени. Потом я понял, что это мне тоже не интересно, и начал заниматься самим собой, потому что с собой легче договориться. Ты можешь делать все, что хочешь. А когда находишься в команде, знаешь потолок каждого и придумываешь песни, основываясь на исполнительстве твоих «сокамерников».

Евгений Маргулис признался, что многое писал тогда «в стол», а когда появилась возможность собрать свою команду, понял, что это отличный шанс реализовать творческие идеи. Поэтому о расставании с «Машиной» он не жалеет, тем более что обиды бывшие «сокамерники» друг на друга не держат. «Мы периодически встречаемся, даже поигрываем, когда по кайфу, – рассказал Маргулис. – Нам друг от друга ничего не надо. Поэтому, если собираемся нашей боевой компанией на празднике у кого-то, то что нам не поиграть-то? И, оказывается, мы песни приличные писали».

Фото: пресс-служба программы «Личные связи»

Вспомнил музыкант и то, как начинались его знаменитые «Квартирники у Маргулиса», и признался, зачем придумал новый проект «Вписка у Маргулиса», куда приглашает популярных тиктокеров. «Мы пишем шедевры для нашего поколения, – считает он, – а дети – они не запариваются, они покажут, там, палец, и скажут какую-то смешную глупую шутку. «Мама родная, это кайф», и прочее, прочее. Поменялось все. Надо просто это принимать и иронично относиться к себе, что я и делаю».

С иронией и юмором музыкант рассказывает на авторском YouTube-канале Юрия Костина о многих событиях своей жизни, а также рассуждает о внутренней свободе, музыке и новом поколении, которое уже не знает ни его творчества, ни песен «Машины времени».