Мурашко сообщил о поставках «Спутника Лайт» в разные регионы России

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Первые партии препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» начали поступать на текущей недели в разные субъекты России. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, производство вакцин начинает постепенно наращиваться. Кроме того, препарат «Спутник Лайт» зарекомендовал себя как эффективная вакцина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указания Министерству промышленности и торговли (Минпромторг), а также Министерству здравоохранения (Минздрав) провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса. Поручение главы кабмина должно было быть выполнено до 21 июля. Подобное поручение вызвано задержками с поставками вакцин в ряде регионов страны.

Глава Кабмина также заявил о важности своего решения по своевременным поставкам вакцин в регионы РФ. По его словам, темпы вакцинации значительно ускорились в последнее время.

До этого ускорить цепочку производства и поставок препаратов для прививки от COVID-19 призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.