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Кинотеатр «Художественный» пригласил на экскурсию по «закулисью»

Ольга Маркова

Развлечения
Кинотеатр «Художественный» пригласил на экскурсию по «закулисью»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Кинотеатр «Художественный», открывшийся после масштабной реставрации, 24 июля приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсию по «закулисью».

Построенный в 1909 году, «Художественный» является старейшим кинотеатром мира. Экскурсанты услышат рассказ об архитектуре и сохранившемся декоре здания, увидят оригинальные потолочные балки 1912 года, прогуляются по исторической лестнице и узнают подробности истории здания, а также как появилось название «Художественный».

Гости кинотеатра увидят его фасад, куда вернули дореволюционный декор; интерьеры, где находятся во взаимовыгодном взаимодействии история и современные решения; исторический большой зал, который проектировал архитектор Федор Шехтель; фонтан, фундамент которого обнаружили при реставрации; дореволюционные фермы, которые поддерживают кровлю здания и которые не показывают обычным посетителям.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

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