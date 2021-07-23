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Врач объяснил, что будет со спортсменами, которые заболеют коронавирусом на Олимпиаде

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Спорт
Врач объяснил, что будет со спортсменами, которые заболеют коронавирусом на Олимпиаде
Фото: instagram.com/tokyo2020

На Олимпиаде-2020 внимательно следят за состоянием здоровья участников. Однако, если кто-то из спортсменов заразится COVID-19, его отстранят от соревнований. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач спортивной медицины Ринат Акбаров.

Эксперт отметил, что на Олимпийских играх в этом году значительно усилены меры безопасности.

— На Олимпиаде-2020 очень жесткий контроль за состоянием здоровья участников. Все поделено на блоки, команды изолированы, — рассказал специалист.

По словам врача, особое внимание уделяется питанию спортсменов. Оно организовано так, чтобы подпитывать иммунитет.

Однако, по словам Акбарова, даже усиленный контроль не исключает того, что кто-то из участников может заразиться коронавирусом. В этом случае человека могут отстранить от участия в Играх.

— У каждой команды есть специалисты, которые наблюдают за спортсменами. Конечно, стопроцентной гарантии никто не даст. Я думаю, что, если кто-то из спортсменов заболеет, его изолируют, — рассказал специалист.

При этом участники соревнований сами понимают риски и прислушиваются к рекомендациям руководителей, уверен Акбаров. Спортивный врач заметил, что люди готовятся к Олимпиаде много лет. Ни один из спортсменов не хочет лишиться возможности выступить, когда она уже так близка, объяснил эксперт.

Специалист также отметил, что стресс из-за коронавирусных ограничений может позволить спортсменам добиться превосходных результатов. Такая ситуация заставляет людей максимально концентрироваться и устанавливать новые рекорды, заключил врач.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени, церемония закрытия — 8 августа в 14:00. Впервые в истории соревнования пройдут без зрителей. Россию на Олимпиаде-2020 представят 335 спортсменов.

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