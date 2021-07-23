Адвокат рассказала, как избежать рисков при покупке квартиры у супругов

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Если не проверить некоторые документы при покупке квартиры, можно нарваться на неприятности. В частности, одним из подводных камней является брак собственника, даже если он уже расторгнут. Что нужно соблюсти при покупке недвижимости «Вечерней Москве» рассказала адвокат, к. ю. н, заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

— Первое и самое главное условие, которое обязательно должно быть соблюдено, — это согласие на продажу недвижимости от обоих супругов. Если они являются собственниками недвижимости, то оба должны быть и продавцами в договоре купли-продажи, и, подписывая договор, оба должны дать согласие на совершение сделки. Когда недвижимость оформлена только на одного из супругов, перед покупкой следует получить у второго супруга (не собственника) нотариально удостоверенное согласие на продажу, — пояснила адвокат.

Как добавила Шакина, хотя такое согласие и не является обязательным условием заключения договора продажи, нотариально удостоверенное согласие второго супруга будет необходимо в случае, если сделку купли-продажи захотят оспорить. В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса РФ супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о ее совершении.

Также заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России посоветовала проверить риски банкротства. Причем как собственника недвижимости, так и его супруга, даже бывшего, поскольку финансовый управляющий может потребовать признать недействительными сделки, совершенные супругом должника, уточнила собеседница «ВМ».

По мнению Шакиной, еще стоит выяснить, заключался ли между супругами брачный договор, делили ли они имущество в судебном порядке, и внимательно изучить данные обстоятельства.