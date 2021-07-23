Выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» откроется в Музее Москвы

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Музей Москвы представляет выставку «Электрификация», посвященную столетию со дня утверждения плана ГОЭЛРО.

Электрификация страны повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. Посетители увидят работы А. Лабаса, А. Дейнеки, Э. Лисицкого, Г. Клуциса, А. Родченко, С. Лучишкина, К. Редько, С. Никритина, И. Чайкова, Н. Альтмана, Роберта Фалька, О. Розановой, братьев Весниных, А. Бурова, Я. Чернихова, И. Жолтовского и А. Гегелло.

Осваивая территории, электричество становилось героем рассказов, детских сказок, пьес, кино, плакатов, появлялось в живописи, графике и скульптуре. Его образ отождествлялся с фигурой Ленина. Именно в это время формировался миф о вожде, несущем новую энергию, новый свет и новый мир.

Пространство выставки представляет собой тотальную световую и аудиоинсталляцию. Оно разделено на несколько зон — «Свет», «Ток», «Станции», «Линии», «Город», — каждая из которых расскажет о том, как электрификация в разных своих проявлениях отражалась в искусстве и литературе.

«Башни» между зонами посвящены электрификаторам Г. Кржижановскому, А. Винтеру, Г. Графтио, Р. Классону. Здесь можно изучить документы и фотографии, посвященные их жизни и главным творениям: Шатурской и Каширской ГРЭС, северо-западным Волховской и Свирской ГЭС, Днепрогэсу — знаковому сооружению архитектуры авангарда и символу электрификации.

Фигура Ленина, отраженная в коллажах и фотомонтажах конструктивистов, плакатах и книгах, скульптуре и графике займет отдельную «башню». А создание Московского электролампового завода станет шестой «башней» экспозиции.

Выставка открыта с 10 августа по 24 октября, сообщается на сайте музея.