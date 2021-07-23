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Расписание поездов Казанского направления МЖД временно изменится

Михаил Алимов

Город
Расписание поездов Казанского направления МЖД временно изменится
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С 26 по 30 июля будут проводиться работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, поэтому расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

— Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится с 26 июля в связи с работами по обслуживанию путевой инфраструктуры на участке Подлипки-Луховицы. Технологические окна назначены с 6:40 до 10:40 с 26 по 30 июля. За это время железнодорожники проведут работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения, — передает пресс-служба.

В данный период движение поездов будет происходить по другим путям. Из-за этого изменится время прибытия некоторых электричек и количество их остановок. Также некоторые поезда выведут из графика.

Организация просит с пониманием отнестись к изменению расписания и заблаговременно ознакомиться с ним. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Недавно сообщалось, что расписание движения поездов в ночное время изменят на МЦД-2, а также на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги. Изменения эти плановые и связаны с обслуживанием инфраструктуры с 26 по 28 июля.

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