Терминал E в аэропорту Шереметьево не откроется в 2021 году

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Аэропорт Шереметьево не планирует открывать терминал Е в текущем 2021 году. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин.

— Е в этом году точно нет (не будет открыт — прим. «ВМ»). Мы и С не планировали открывать в этом году. Но видим, что перевозки возобновляются, «международка» полетела, — цитирует заместителя ТАСС.

Он также рассказал, что представители аэропорта ожидали более раннего открытия европейскими странами своих границ. Никулин обратил внимание, что в настоящее время наблюдается непростая ситуация с перелетами.

Он подытожил, что надеется на обоюдное признание вакцин в разных мировых странах.

Терминал Е закрыли в марте прошлого года из-за снижения пассажиропотока по причине распространения коронавирусной инфекции и начавшейся пандемии.

Аэропорт Шереметьево возобновил работу терминала С с 23 июля.

Вылет первого рейса авиакомпании назначен на 23 июля по маршруту Москва — Стамбул в 21:25. Остальные международные рейсы переведут на следующий день, 24 июля. Информация для пассажиров, вылетающих из терминала С аэропорта Шереметьево, опубликована на сайте «Аэрофлота».