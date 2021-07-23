Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аэропорт Шереметьево возобновит работу терминала C 23 июля

Юлия Курганова

Город
Аэропорт Шереметьево возобновит работу терминала C 23 июля
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Столичный аэропорт Шереметьево в пятницу, 23 июля, возобновит работу терминала C. Авиакомпания «Аэрофлот» переведет туда международные рейсы из терминала D. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Вылет первого рейса авиакомпании назначен на 23 июля по маршруту Москва — Стамбул в 21:25. Остальные международные рейсы переведут на следующий день, 24 июля. Информация для пассажиров, вылетающих из терминала С аэропорта Шереметьево, опубликована на сайте «Аэрофлота».

Отмечается, что начало полетов «Аэрофлота» из терминала С продиктовано возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов из-за увеличения количества международных рейсов в связи с открытием авиасообщения с рядом иностранных стран.

Весной 2017 года терминал C закрыли на реконструкцию, он был почти полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но в марте его работу приостановили на фоне снижения перевозок из-за пандемии COVID-19.

Аэропорт Домодедово обслужил более 2,4 миллиона пассажиров в июне 2021 года. Самый большой трафик Домодедову принесли такие направления, как Сочи, Симферополь и Калининград.

Россия возобновит с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре перелета еженедельно. Из Москвы можно будет отправиться в Париж, Ниццу и Прагу, а из Санкт-Петербурга — в Париж и Ниццу. Также Россия увеличит число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Читайте также:
терминалрейсыШереметьево
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте