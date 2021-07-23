Аэропорт Шереметьево возобновит работу терминала C 23 июля

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Столичный аэропорт Шереметьево в пятницу, 23 июля, возобновит работу терминала C. Авиакомпания «Аэрофлот» переведет туда международные рейсы из терминала D. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Вылет первого рейса авиакомпании назначен на 23 июля по маршруту Москва — Стамбул в 21:25. Остальные международные рейсы переведут на следующий день, 24 июля. Информация для пассажиров, вылетающих из терминала С аэропорта Шереметьево, опубликована на сайте «Аэрофлота».

Отмечается, что начало полетов «Аэрофлота» из терминала С продиктовано возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов из-за увеличения количества международных рейсов в связи с открытием авиасообщения с рядом иностранных стран.

Весной 2017 года терминал C закрыли на реконструкцию, он был почти полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но в марте его работу приостановили на фоне снижения перевозок из-за пандемии COVID-19.

Аэропорт Домодедово обслужил более 2,4 миллиона пассажиров в июне 2021 года. Самый большой трафик Домодедову принесли такие направления, как Сочи, Симферополь и Калининград.

Россия возобновит с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре перелета еженедельно. Из Москвы можно будет отправиться в Париж, Ниццу и Прагу, а из Санкт-Петербурга — в Париж и Ниццу. Также Россия увеличит число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.