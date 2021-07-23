Музей Победы позвал на программу к 120-летию со дня рождения Ильинского

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музей Победы 24 июля приглашает посетителей принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 120-летию со дня рождения советского актера, режиссера театра и кино, мастера художественного слова Игоря Владимировича Ильинского.

Мастер стоял у истоков советского кинематографа, проделал сложный путь от немого кино до семейных комедий. На войне Ильинский был рядовым фронтовой бригады, дал более тысячи концертов.

В юбилейный день в музее вспомнят его лучшие актерские образы, расскажут о жизненном пути. В Зале Конев зрители смогут увидеть музыкальный фильм «Волга-Волга». А в течение дня пройдет несколько радиолекций, посвященных творчеству Ильинского.

Также на сайте музея пройдет онлайн-программа, на которой покажут фильм «Волга-Волга» и расскажут о творчестве мастера.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте организации.

В ближайшие выходные в Музее Победы пройдут праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Гости смогут посмотреть документальные фильмы, послушать концерт в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» и принять участие в тематических экскурсиях.