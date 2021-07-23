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Андрей Бочкарев заявил, что в промзоне «Руднево» создадут сеть автодорог

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев заявил, что в промзоне «Руднево» создадут сеть автодорог
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В ближайшее время начнется строительство дорог в промзоне «Руднево» на территории района Косино-Ухтомский Восточного административного округа Москвы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Согласно проекту, предстоит построить почти 5,5 км дорог, в том числе 6 проектируемых проездов, подпорные стены, два шумозащитных экрана, отстойно-разворотную площадку и здание конечной станции общественного транспорта, — сообщил он.

На территории района планируется возвести почти 200 тысяч квадратных метров жилья, а в южной части промзоны появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

На выполнение строительства дорог объявлен открытый конкурс в электронной форме. Объект строительства по конкурсу называется «Улично-дорожная сеть в промзоне Руднево. Этап 1: Строительство улично-дорожной сети в районе электродепо «Руднево» и завода № 4 ГУП «Экотехпром»». Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о реализации на этой территории масштабного инвестиционного проекта по строительству производственных объектов, для этого необходимо сформировать улично-дорожную сеть. Сейчас мы проводим торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на строительство. Работы планируем выполнить в течение одного года, — рассказал он.

Площадь промышленной зоны «Руднево» составляет 132,95 гектара. На ее территории и в районе Косино-Ухтомский планируется построить более одного миллиона квадратных метров недвижимости.

Проект по строительству дорожной сети в промзоне был согласован в декабре прошлого года. По нему предусматривается строительство шести улиц, в том числе общегородского, районного и местного значения, съездов на прилегающие территории, к участкам очистного сооружения, а также отстойно-разворотной площадки.

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