Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

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Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Об этом стало известно в пятницу, 23 июля.

Эксперты оценивают это решение как самый «ястребиный» («ястреб» в денежно-кредитной политике символизирует повышения ставок — прим. «ВМ») шаг с декабря 2014 года.

По словам специалистов, решение регулятора поднимает ставку на 100 базисных пунктов. Это можно назвать положительным фактором для национальной валюты, передает РИА Новости.

Так, ключевая ставка повысилась до 6,5 процента годовых.

Специалист «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин полагает, что курс доллара при этих изменениях может начать постепенно приближаться к 72 рублям.

Накануне руководители крупнейших банков РФ предупредили Банк России об опасности нарушения нормативов достаточности капитала более чем сотней банков из-за выдвинутых ЦБ ранее предложений по урегулированию экосистем. Соответствующие опасения выразили в письме главы Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.