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Академик Румянцев: Самое важное в жизни пожилого человека — научиться обходиться без лекарств

Андрей Иванов

Общество
Академик Румянцев: Самое важное в жизни пожилого человека — научиться обходиться без лекарств
Фото: Ольга Макарова

Физическая активность, правильный режим питания и тщательное соблюдение гигиенических норм могут помочь людям старшего поколения сохранить активное долголетие. К такому выводу в ходе круглого стола пришли академик РАН Александр Румянцев и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. При этом избыточное количество лекарственных препаратов зачастую только вредит здоровью, считают медики.

— Мы должны четко разделять лекарства на жизнеспасающие рецептурные препараты, которые действительно необходимо принимать человеку, и многочисленные БАД, иммуномодуляторы, стимуляторы, которые могут быть вредными и не работают. Желательно построить адаптивную модель старения, когда человек без помощи лекарств приспосабливается к своему возрасту, вырабатывает позитивное жизнеощущение, — заявил Александр Румянцев.

Ольга Ткачева обратила внимание на современный тренд в медикаментозном лечении — депрескрайбинг.

— Некоторые пожилые пациенты принимают по 15–20 препаратов в день. Если слепо следовать всем клиническим рекомендациям, мы можем просто залечить человека. Поэтому в задачу квалифицированного врача входит не только назначение, но и отмена лекарств. Необходима таргетная терапия, которая направлена прежде всего на самые опасные заболевания, — считает президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров.

Александр Румянцев и Ольга Ткачева подчеркнули роль физической активности в сохранении здоровья у старшего поколения. По словам Ольги Ткачевой, мышцы определяют нашу жизнь и первыми подвергаются удару в период старения. Человек начинает стареть, когда начинается потеря мышечной массы, мышцы заменяются жировой тканью, изменяется обмен веществ. Такое состояние врачи называют саркопенией.

Важность физической активности в пожилом возрасте можно увидеть на примере того, как идет потеря мышечной массы у людей в возрасте 25 и 85 лет. Молодой человек, который по каким-то причинам не встает с постели в течение двух недель, теряет всего 20 граммов мышечной массы и быстро возвращается к прежним показателям, в то время как пожилой за то же время лишается 200 граммов и не всегда может их восстановить, рассказала Ольга Ткачева.

Помимо движения, в старшем возрасте необходим также правильный режим питания. В частности, не стоит отказываться от мясной пищи и растительных белков. С возрастом потребность в белковой пище не только не снижается, но даже увеличивается. Так пожилым необходимо 1,2–1,5 мг белка на 1 килограмм веса, что вдвое превышает потребности молодого организма.

Академик Румянцев призвал старшее поколение не забывать о гигиене — широком понятии, которое включает в себя состояние ротовой полости, ногтей, кожных покровов, запах.

— Внешний вид — отражение нашего внутреннего состояния, а кожа — это зеркало нашего здоровья. Необходимо вовремя посещаться стоматолога, обращать внимание на уровень холестерина и глюкозы, следить за артериальным давлением, — подчеркнул академик РАН.

Участники дискуссии сделали акцент на то, что старение может быть не просто здоровым, но и успешным. Это значит, что человек продолжает свой умственный рост, не останавливается в своем развитии, сохраняет интерес к жизни. Чем выше образование у человека, чем больше он учится, тем меньше риск нарушения когнитивных функций и вероятность развития таких недугов, как болезнь Альцгеймера. Друзья, семья, социум, общение, востребованность — вот краеугольные камни сохранения активной жизни, заключили Александр Румянцев и Ольга Ткачева.

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