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Выставка «История велоспорта Москвы» открылась в музее «Садовое кольцо»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «История велоспорта Москвы» открылась в музее «Садовое кольцо»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей «Садовое кольцо» представляет выставку коллекционера Андрея Мятиева «История велоспорта Москвы. Велосипед в СССР».

История двухколесного транспорта в Москве освещена в период с 1918 по 1991 год. В 1918 году в столице были проведены первые соревнования советского времени. А через два года воссоздано велосипедное производство.

Посетители увидят различные велосипеды, использовавшиеся жителями столицы: дорожные мужские и дамские веломашины, детские и подростковые, а также любительские и профессиональные гоночные велосипеды советской эпохи.

Кроме того, в витринах представлены удостоверения велосипедистов и номерные знаки, которые расскажут о практике регистрации велосипедов в городе в довоенное и послевоенное время.

В Москве в разное время существовало четыре крупных завода, производивших велотехнику. Продукция предприятий также представлена в экспозиции. Кроме того, гости музея увидят костюмы велосипедистов и модные велоаксессуары прошлого века.

На выставке демонстрируются уникальные документы и материалы о службе военных велосипедистов в годы Великой Отечественной войны. А также представлены исторические материалы, посвященные московскому велоспорту, в частности соревнованиям московской Олимпиады 1980 года.

Выставка открыта с 17 июля по 12 сентября, сообщается на сайте музея.

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