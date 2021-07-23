Первую прививку от COVID-19 в России получили около 35 миллионов человек

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Около 35 миллионов россиян уже привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 миллионов человек в общей численности, — цитирует министра RT.

Мурашко добавил, что за последнюю неделю число привившихся жителей России увеличилось более чем на два миллиона.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

За прошедшие сутки в России выявили 23 811 новых случаев COVID-19. Около 10,5 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 22 547 граждан.