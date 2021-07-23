За сутки в России выявили 23 811 новых случаев COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 23 811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Около 10,5 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также зафиксировали 795 летальных исходов.

Полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 22 547 граждан.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За прошедший день в столице заболели 3425 человек.

На среду, 21 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что 198 тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы, а 5,2 тысячи пациентов находятся в реанимации.

23 июля министр сообщил о поставках «Спутника Лайт» в разные регионы страны. По его словам, производство вакцин начинает постепенно наращиваться. Кроме того, препарат «Спутник Лайт» зарекомендовал себя как эффективная вакцина.