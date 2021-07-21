Мурашко назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19 в России

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В России 198 тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы, а 5,2 тысячи пациентов находятся в реанимациях. Об этом в среду, 21 июля, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, всего под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов с COVID-19.

— Из них 77 процентов — это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях, 198 тысяч человек госпитализированы. И прирост этот по госпитализированным пациентам составил 3,8 процента за прошедшую неделю, — отметил Мурашко.

Он уточнил, что около 5,2 тысячи человек с коронавирусом на данный момент находятся в реанимациях. При этом Мурашко добавил, что в России достаточно аппаратов ИВЛ и реанимационных коек. По его словам, запас оборудования «пятикратный», пишет РИА Новости.

В свою очередь президент России Владимир Путин также отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 21 июля заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

По ее словам, в России в настоящее время активно идет вакцинация против коронавируса, поствакцинальных осложнений нет. Она подчеркнула, что на данный момент первым компонентом вакцины в стране привились 33,6 миллиона человек, двумя компонентами — 22,6 миллиона человек.

Вице-премьер РФ отметила, что россияне старше 60 лет и 40–49 лет составляют наибольшую долю от числа привитых в стране. При этом граждане 18–29 лет вакцинируются редко, заключила Голикова.