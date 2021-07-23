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Принц Гарри напишет мемуары, в которых расскажет об «ужасной трагедии»

Михаил Алимов

Развлечения
Принц Гарри напишет мемуары, в которых расскажет об «ужасной трагедии»
Фото: instagram.com/sussexroyal

Мемуары принца Гарри, предположительно, будут во-многом обращать внимание на ужасную трагедию, случившуюся в королевской семье. Речь идет о смерти его матери и том, кого он в ней винит, заявила королевский эксперт Анджела Левин.

— Из хорошо информированного источника мне сообщили, что мемуары Гарри будут в значительной степени сосредоточены на ужасной трагедии — смерти его матери — и на том, кого он в этом винит, — приводит ее слова издание «Express».

Планы принца Гарри выпустить мемуары стали полной неожиданностью для британской королевской семьи, пишут местные средства массовой информации со ссылкой на источники в окружении наследника престола и отца Гарри, принца Чарльза.

Недавно в СМИ заявляли, что герцогу заплатили за мемуары около 20 миллионов долларов. Стало известно, что принц Гарри в тайне от всех работал над мемуарами в течение года. Его соавтор — журналист Джон Мерингер — якобы получил за свою работу аванс в один миллион долларов.

По данным СМИ, мемуары еще не закончены. Предварительная дата выхода книги приходится на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига.

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