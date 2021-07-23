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«Маленький принц»: Кейт Миддлтон опубликовала фото повзрослевшего сына

Лала Манушакян

Развлечения
«Маленький принц»: Кейт Миддлтон опубликовала фото повзрослевшего сына
Фото: 2014 Danny Martindale

Джорджу Кембриджскому, сыну герцога Уильяма и Кейт Миддлтон, исполнилось восемь лет. Мама мальчика разместила фотографию в официальном аккаунте в Instagram герцога и герцогини Кембриджских, где уже повзрослевший Джордж сидит на машине в полосатом поло и улыбается.

Подписчики восхитились сходством отца и сына и также высказали поздравления. «Как он похож на папу и бабушку! С днем рождения, юный принц!»; «С днем рождения, маленький принц!»; «Поздравляю, очень красивая фотография!» — написали поклонники под постом.

Кейт Миддлтон и герцог Уильям венчались 29 апреля 2011 года. У них трое детей: Джордж, Луи и Шарлотта.

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