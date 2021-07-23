Путин предложил вовлечь Японию в экономику Курильских островов

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Президент России Владимир Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. О своих планах глава государства рассказал в пятницу, 23 июля.

По его словам, это предложение является абсолютно уникальным по своему характеру. Также Путин признался, что специально характеризует свою инициативу таким образом, чтобы заинтриговать специалистов из сферы экономики.

— Надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем,— цитирует российского лидера газета «Известия».

Он также напомнил, что Россия уже давно сотрудничает с Японией по вопросам создания комфортных условий для участников экономической деятельности на островах.

До этого Путин заявлял, что СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии Курил. Он отметил, что поправка к Конституции России о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены. Путин уверен, что следует продолжать обсуждение заключения договора России с Японией.