Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин предложил вовлечь Японию в экономику Курильских островов

Полина Долганова

Экономика
Путин предложил вовлечь Японию в экономику Курильских островов
Фото: https://pixabay.com/

Президент России Владимир Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. О своих планах глава государства рассказал в пятницу, 23 июля.

По его словам, это предложение является абсолютно уникальным по своему характеру. Также Путин признался, что специально характеризует свою инициативу таким образом, чтобы заинтриговать специалистов из сферы экономики.

— Надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем,— цитирует российского лидера газета «Известия».

Он также напомнил, что Россия уже давно сотрудничает с Японией по вопросам создания комфортных условий для участников экономической деятельности на островах.

До этого Путин заявлял, что СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии Курил. Он отметил, что поправка к Конституции России о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены. Путин уверен, что следует продолжать обсуждение заключения договора России с Японией.

Читайте также:
Владимир ПутинЮжные КурилыЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте