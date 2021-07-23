«В каких коровниках вас воспитывали?»: Тарзан резко ответил на критику подписчиков

Фото: instagram/tarzan___official

Артист Сергей Глушко, более известный как Тарзан, обратился к своим подписчикам, которые высказывают в его адрес бестактные замечания. Видеообращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Стриптизер обратил внимание хейтеров на то, что он сам никогда не позволяет себе влезать в чужую частную жизнь.

— Я же не хожу по вашим аккаунтам. Не даю вам советы разные. Как вам одеваться, как себя вести, как вам жить, кого любить. Ну я же этого не делаю. Потому что это не мое собачье дело. В каких коровниках вас воспитывали? Ребята, включайте голову, пожалуйста, — возмутился супруг Наташи Королевой.

Напоследок он посоветовал «завести свое счастье» тем подписчикам, которые не умеют радоваться чужому.

Вероятно, причиной возмущения Тарзана стали критические замечания фолловеров, которые обрушились на звезду после того, как он опубликовал видеоролик, на котором делает зарядку, надев на себя лишь трусы-стринги.

К слову, достается от хейтеров и супруге артиста Наташе Королевой. На днях на нее обрушился шквал критических замечаний после того, как она выложила видео с турецкого побережья, где на данный момент отдыхает с Глушко.