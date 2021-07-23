Переселение 500 семей по реновации на Базовской улице начнется до конца года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В дом по программе реновации на Базовской улице до конца 2021 года смогут заселиться первые жильцы. Всего в программу вошли 45 домов в районе Западное Дегунино. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройка расположена по адресу Базовская улица, владение 15, корпус 16.

— Новостройка на Базовской позволит начать расселение шести домов в Западном Дегунине, где проживают 489 семей или 1419 жителей. На Базовскую улицу переедут жители дома 29 на Коровинском шоссе и пяти домов на самой Базовской улице. Речь идет о домах 22, 24, 26, 22б и 24, — заявил Сергей Левкин.

Всего в Западном Дегунине в программу реновации включено 45 домов, где проживает почти десяти тысяч москвичей. На настоящий момент для начала строительства выбрано шесть площадок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В САО Москвы в программу реновации вошли 514 домов, где проживает около 109 тысяч человек. Общая площадь расположенных в них квартир составляет более 1770 квадратных метров. Для переселения жителей в округе подобрали 65 стартовых площадок площадью 904,3 тысячи «квадратов».

12 июля Сергей Левкин сообщил, что более 20 домов передадут под заселение по программе реновации в Москве до конца сентября. По его словам, строятся или проектируются по программе реновации около 300 объектов площадью более 5 миллионов квадратных метров.