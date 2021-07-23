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Строительство коммерческой недвижимости запретили в зеленых зонах Подмосковья

Елена Фролова

Общество
Строительство коммерческой недвижимости запретили в зеленых зонах Подмосковья
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Власти Подмосковья определят зеленые зоны, на территориях которых запрещено возведение коммерческих объектов. Об этом во время брифинга сообщил зампред областного правительства — глава минэкологии региона Андрей Разин.

Он пояснил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел запрет на коммерческую застройку в подобных зонах. Ранее попытки построить на территориях парков и скверов торговые центры вызывали большое недовольство местных жителей.

— В связи с этим было принято решение о пресечении подобных ситуаций. В регионе провели работу по определению зеленых территорий. Благодаря этому получится проконтролировать возведение в локациях, ставших для граждан зонами отдыха и времяпровождения, — пояснил Андрей Разин.

По его словам, на рассмотрение было представлено свыше 2,7 тысячи территорий, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». После подробного изучения выдвинутых предложений, определенные зоны внесут в региональную геоинформационную систему Московской области.

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