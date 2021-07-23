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Синоптик назвал сроки возвращения в Москву 30-градусной жары

София Долганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик назвал сроки возвращения в Москву 30-градусной жары
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жаркая погода с температурой воздуха свыше 30 градусов вернется в Москву в середине следующей недели. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Первая половина недели будет солнечная, сухая и теплая, ветер поутихнет до штилевого, — отметил метеоролог в эфире радиостанции Говорит Москва.

Тишковец отметил, что москвичи должны быть готовы к 32-градусному потеплению в среду, 28 июля. Он уточнил, что температура будет превышать климатическую норму на семь градусов.

По прогнозам специалиста, с четверга, 29 июля, в столице из-за северо-атлантических циклонов будут идти дожди. Температура воздуха понизится до климатической нормы июля — 22–27 градусов тепла.

Недавно синоптик Елена Тимакина объяснила, какому прогнозу погоды в Москве можно верить. По ее словам, самый точный и подробный прогноз погоды в столице составляется на ближайшие сутки — в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет почти 100 процентов.

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