Метеоролог объяснила, какому прогнозу погоды в Москве можно верить

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Самый точный и подробный прогноз погоды в столице составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет почти 100 процентов. Об этом сообщила начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина.

Она отметила, что в прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков в Москве.

— С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85 процентах случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70 процентов, — рассказала синоптик.

Тимакина добавила, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов москвичами связаны с количеством осадков. Многие думают, что формулировка о 50 процентах вероятности осадков значит, что дождь или будет, или нет. На самом же деле это указывает на то, что на половине территорий столицы дождь пройдет, а на остальных участках — нет, передает РИА Новости.

По словам эксперта, тяжелее всего предсказать ливень, грозу, град или ураган, потому что они прогнозируются примерно за шесть часов до начала.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни июля. В среду, 28 июля, температура воздуха в столице прогреется до 32 градусов, что на семь градусов выше нормы.