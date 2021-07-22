«Сердце антициклона»: синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 28 июля, температура воздуха в столице прогреется до 32 градусов, что на семь градусов выше нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В первой половине предстоящей недели, в условиях, когда регион будет находиться в самом «сердце» обширного антициклона, дневной прогрев усилится: понедельник начнется с плюс 22 — плюс 27, во вторник уже плюс 25 — плюс 30, а в среду температура достигнет своего пика, плюс 27 — плюс 32, что на семь градусов выше нормы, — рассказал метеоролог.

Количество осадков в городе в июле составляет лишь треть от положенного числа, а средняя температура за месяц превышает норму на 3,7 градуса, отметил Тишковец на странице в Instagram.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до конца этой недели в столице ожидается комфортная погода: без осадков, с температурой плюс 22–24 градуса. При этом ночью столбики термометров упадут до отметки плюс 10–12 градусов.

В субботу и воскресенье, как сообщили синоптики, осадков не ожидается. Минимальная температура будет около 10–12 градусов, днем — 20–22 градуса. В воскресенье температура уже повысится до 25–26 градусов.