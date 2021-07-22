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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара

Илья Ашуров

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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Температура воздуха в столице вновь поднимется до плюс 30 градусов на следующей неделе. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Уже с понедельника (26 июля — прим. «ВМ») температура будет 25-26 градусов, а во вторник — даже уже 25-30 градусов. В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем, — рассказал он.

По словам метеоролога, до конца этой недели в столице ожидается комфортная погода без осадков с температурой плюс 22-24 градуса. При этом ночью столбики термометров упадут до отметки в 10-12 градусов, передает ТАСС.

В четверг, 22 июля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Воздух в Москве прогреется до плюс 22–24 градусов. В Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки 19–24 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов.

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