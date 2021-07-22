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Синоптики пообещали москвичам спад жары 22 июля

Юлия Курганова

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Синоптики пообещали москвичам спад жары 22 июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В четверг, 22 июля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье температура воздуха ожидается 19-24 градуса тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что аномальная жара в столичном регионе начнет спадать, в утренние часы содержание кислорода в воздухе незначительно начнет расти, снизится и агрессивность солнца, ультрафиолетовый индекс в дневные часы не очень высокий.

Для большинства жителей такие внешние условия по влиянию на организм являются благоприятными. Однако у метеозависимых людей с проблемами со здоровьем, особенно вегето-сосудистыми нарушениями, у гипертоников и гипотоников, с бронхо-легочными заболеваниями сохраняется риск общего недомогания и ухудшения самочувствия.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной погоде с жарой, ливнями и градом в ближайшие дни. В нескольких регионах центральной части страны, на юге и в Поволжье пройдут интенсивные дожди, грозы и ожидается сильный ветер.

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