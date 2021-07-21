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Москвичам рассказали о погоде в выходные

Михаил Алимов

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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье в столице ожидается до плюс 26 градусов тепла, суббота будет довольно прохладной. В оба выходных дня осадков не наблюдается, сообщила в среду, 21 июля, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Субботнее утро и субботний день будут довольно прохладными, это будет единственный день, когда температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы. Минимальная температура будет порядка плюс 10-12 градусов, днем - плюс 20-22. В воскресенье температура уже повысится и будет градусов 25-26, — рассказала она РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что жара в столицу может вернуться в начале следующей недели. Тогда область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Результатом этого станет повышение температуры воздуха в Москве и сопредельных районах до плюс 25 градусов и более.

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