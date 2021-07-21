Синоптик назвал сроки возвращения жары в Москву

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Жаркая погода с температурой выше 25 градусов может восстановиться в столичном регионе в начале следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, существует повышенная вероятность того, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Результатом этого станет повышение температуры воздуха в Москве и сопредельных районах до 25 градусов и более.

При этом Вильфанд призвал не ждать слишком высоких температур — до 30 градусов, сообщает РИА Новости.

Роман Вильфанд ранее сообщил, что ожидаемое в ближайшие дни в Москве снижение температуры воздуха обойдется без опасных погодных явлений, свойственных резкой смене погоды. Поскольку изменение циркуляции воздушных масс и переход от меридиональных процессов к широтным будет происходить постепенно, столичный регион сможет избежать ливней и вихрей.

Синоптик также отметил, что предстоящее снижение температуры воздуха в столичном регионе будет ощущаться как «обвал холода» на фоне прежней аномальной жары.