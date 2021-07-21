Москвичам пообещали спад жары без ливней и вихрей

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Снижение температуры воздуха в столичном регионе обойдется без опасных погодных явлений, свойственных резкой смене погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что в данном случае изменение циркуляции воздушных масс и переход от меридиональных процессов к широтным будет происходить постепенно, не резко — это позволит избежать ливней и вихрей.

Вильфанд также напомнил, что на протяжении долгого времени область высокого давления располагалась над центром Европейской России: над Россией был гребень волны — высокое давление, а над Западной Европой находилась ложбина — низкое давление. Для данной ситуации было характерно большое количество осадков, сообщает РИА Новости.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что температурный режим столичного региона вернется к климатической норме в ближайшие дни. После аномальной жары таких высоких температурных значений не будет, пообещал эксперт.

Роман Вильфанд отметил, что предстоящее снижение температуры воздуха в столичном регионе будет ощущаться как «обвал холода» на фоне прежней аномальной жары.