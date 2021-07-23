«Москино» бесплатно покажет советские детективы

Фото: «Возвращение Святого Луки», 1970 год

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей на продолжение серии показов с пленки в нестандартных местах. Показы классических советских детективов 50-х и 70-х годов пройдут 27 июля и 3 августа.

Фильм «Дело № 306» можно будет увидеть в Центральном музее МВД. Лента смотрится как настоящий нуар — с автомобилем, сбившим пенсионерку и постового и скрывшимся в ночи, и зловещей дачей, где строят коварные планы преступники. Криминальный сюжет превращается в шпионский, а самые невинные свидетели оказываются преступниками. Мастерский детектив с Марком Бернесом в роли опытного подполковника и Евгением Весником в образе подозрительного «экономиста из Новосибирска». Ленту представит киновед Андрей Апостолов.

«Возвращение Святого Луки» — первый фильм трилогии о полковнике Зорине — покажут в выставочных залах РОСИЗО. Ленту можно назвать одним из первых отечественных арт-детективов, она основана на истории о реальной краже картины Франса Халса из Пушкинского музея.

Фильмы демонстрируются с пленки.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».