Жена Мамонова опровергла сообщения о просьбе присвоить ему звание заслуженного артиста

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Ольга Мамонова, супруга скончавшегося от коронавируса культового музыканта Петра Мамонова, опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что его сын просил присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно, и добавила, что сама также не планирует этого делать.

— Старший сын ничего не просил. На 70 лет я просила «народного» у Министерства культуры. А у Путина я просила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. И там, и там мне было отказано. Это было еще в январе. А 15 лет назад после «Острова» я просила «заслуженного», Министерство культуры я просила. Не дали после «Острова». Не дали! Зачем теперь-то просить? — приводит слова Мамоновой РИА Новости.

Актер и музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет после нескольких недель борьбы с коронавирусной инфекцией.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1984 году он основал коллектив «Звуки Му» и с тех пор являлся его бессменным лидером. Помимо музыки, артист известен по ролям в кино, в том числе в фильмах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь».

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из его жизни, которые оказали большое влияние на весь творческий мир.