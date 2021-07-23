Движение в Дмитровском переулке перекроют с 23 июля

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровский переулок Карта всех событий

Движение транспорта полностью ограничат в Дмитровском переулке в Москве с 23 по 26 июля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 июля.

— С 23:00 23 июля до 06:00 26 июля будет полностью перекрыто автомобильное движение в Дмитровском переулке. Объехать можно по улицам Большая Дмитровка и Петровка, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

За это время планируется выполнить устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия проезжей части. В работе будут задействованы свыше 40 единиц спецтехники.

Сообщается, что из-за инженерных работ на узкой проезжей части оставить открытым движение автотранспорта и пешеходов невозможно. Подъехать к жилым домам смогут только жители и спецтехника. Для водителей автомобилей будут установлены информационные щиты, где будут указаны маршруты объезда.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Недавно сообщалось, что движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе ограничат с 23 июля. Дорожные работы на данном участке будут проводиться до 27 июля.