Сын Боярского рассказал о состоянии артиста

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Сергей Боярский, сын знаменитого актера Михаила Боярского, рассказал о состоянии своего отца, которого выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции.

— Сейчас папа находится дома. Надеюсь его скоро увидеть. Он действительно некоторое время находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит «Спутником V» в январе, перенес коронавирус, можно сказать, в довольно легкой форме, — написал депутат Госдумы в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, Боярский-старший планировал ревакцинироваться, но не успел. Сергей предположил, что отец мог заразиться на репетиции, один из участников которой жаловался на самочувствие.

Сына народного артиста отметил, что Михаил Боярский избежал поражения легких и низкой сатурации, несмотря на солидный возраст и наличие заболеваний.

Актер в течение недели находился в больнице. После выписки ему предписано оставаться дома в самоизоляции до получения отрицательных ПЦР-тестов.

Боярский был госпитализирован в Боткинскую больницу, где за его состоянием наблюдали врачи. Из медицинского учреждения народный артист обратился к своим фанатам и призвал всех обязательно вакцинироваться, так как только благодаря этому болезнь проходит в более легкой форме.