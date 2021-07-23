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Врач перечислил первые симптомы тромбоза, возникающие в постковидный период

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач перечислил первые симптомы тромбоза, возникающие в постковидный период
Фото: Предоставлено пресс-службой

У трети переболевших коронавирусной инфекцией пациентов в последствии может развиться тромбоз, говорится в памятке Министерства здравоохранения РФ по профилактике осложнений после заболевания ковидом. Такие проблемы могут возникнуть в рамках постковидного синдрома. Как рассказал «Вечерней Москве» сосудистый хирург Александр Смирнов, первое, на что следует обратить внимание людям, перенесшим коронавирус, — это возникновение отеков на нижних конечностях.

— Отек конечностей может сигнализировать о закупорке кровеносных сосудов. Если обнаружили, что размер руки или ноги изменился, то следует сразу обратиться к врачу. Это первые симптомы, свидетельствующие о наличии болезни, — говорит врач.

Также, по его словам, поводом для беспокойства могут стать и всевозможные болевые ощущения, возникающие на любом участке тела, особенно в тех, местах, где кожа теплее, чем другие части кожного покрова.

В то же время может происходить обратный процесс, когда человек начинает жаловаться на постоянную холодность в ногах, которая сопровождается бледностью или синюшность тканевых покровов этих участков.

— Изменение дыхания, одышка, возникшая без каких-либо причин — все это говорит о тромбозе в области сердца. Происходит повреждение коронарных сосудов этого органа и начинается развитие ишемической болезни.

По словам медика, у пациентов может также развиться тромбоэмболия в легких, что приводит к сильному кашлю с кровяными выделениями.

— В таких ситуациях нужно тщательное обследование органов дыхания. Так как обнаружить сразу тромбы в легких очень непросто, — пояснил Смирнов.

В отдельных случаях может происходить закупорка мозговых сосудов. При таких симптомах у больного возникают постоянные или периодичные головные боли, повышается артериальное давление. Такая клиническая картина может сопровождаться возникновением рвотного рефлекса, головокружением и затуманенностью сознания.

В заключение эксперт отметил, что наименее явным симптомом недуга является приступ тревоги или панические атаки. Подобные ощущения возникают по причине дефицита кислорода в организме.

Врач порекомендовал при проявлении хотя бы одного признака — незамедлительно обратиться к помощи медиков.

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